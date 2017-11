Buonasera a tutti,



sto per acquistare un appartamento da un amico fidato ma abbiamo qualche rogna.

Il mio amico è divorziato ed ha acquistato l'immobile durante il matrimonio in comunione di beni. Nell'atto di separazione c'è questo punto: "i coniugi si separano consensualmente, convenendo che la casa coniugale resti assegnata alla sig.ra XXXX (anche per la quota di proprietà del marito a titolo di contributo per il mantenimento muliebre".

Secondo il nostro avvocato dopo il divorzio cessa la comunione dei beni e quindi il titolare è il mio amico (l'unico che compare nell'atto di compravendita).

Un Notaio interpellato invece mi dice che è 50% cadauno.

Sia al catasto che in conservatoria è intestata solo al mio amico.



In tutto ciò posso fare un preliminare inserendo come proprietario solo il mio amico ed eventualmente, dopo altri indagini, inserire l'ex moglie al rogito? andandolo a registrare all'Ade con solo 1 nominativo posso avere problemi?



inoltre, entrando prima del rogito per una ristrutturazione e volendo godere della detrazione al 50% per la stessa, posso riportare nella fila solo il mio nome e quello del mio amico?



grazie a chi avrà modo di dedicarmi del tempo

Clicca per allargare...