Grazie della risposta! Purtroppo la mia é stata una di due proposte gestite in contemporanea dall’agente che a me ha detto quanto avevano proposto gli altri e agli altri quanto avevo proposto io. Di fatto mi è parso non di aver “trattato” con il venditore tramite agente, ma di aver “gareggiato” con l’altro acquirente.

Mi conforta sapere che non era corretto dire delle rispettive offerte. Dato che devo continuare a cercare casa vorrei sapere cosa posso fare se si ripresenta la stessa situazione.

