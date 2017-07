Buongiorno, sono il proprietario di un appartamento (piano terra) in una palazzina di quattro piani (appartamenti).

Il proprietario dell'ultimo piano ha l'uso esclusivo del lastrico solare dove è presente il locale lavatoio che lui ha ceduto in affitto (senza comunicare niente agli altri) e sempre sul lastrico solare ha realizzato un orrendo gazebo di 4 mq (sempre senza chiedere nessun permesso agli altri comproprietari).



Facendo una visura del suo contratto ho letto questo: (uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'appartamento in oggetto con annessi locali lavatoio e stenditoio al quale si accede a mezzo scala esterna).



Non riesco a capire se il locale lavatoio e stenditoio è di uso esclusivo suo oppure no, in caso fosse di uso esclusivo suo come posso fare per farglielo togliere ?



Grazie

