Ciao,



fra un pò sono quasi 3 anni da quando sto cercando casa, la mia ricerca si basa solo sui siti più conosciuti, non vado direttamente in agenzia, in 3 anni ho visitato solo 5 case.

Da qualche tempo un'agenzia con cui ho visitato una casa mi manda delle offerte in email e sono case che non vengono pubblicate sui vari siti.

La mia domanda è questa: è possibile che sui vari siti vengono pubblicati solo una piccola parte delle case in vendita e il tutto il resto viene proposto solo in agenzia ?



Grazie

Clicca per allargare...