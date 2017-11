Purtroppo né il notaio né tantomeno l'agente immobiliare possono andare a verificare la situazione debitoria del venditore.

Il nostro sistema prevede un periodo di incertezza tra il momento in cui versi i soldi davanti al notaio al momento in cui diventi effettivamente proprietario (trascrizione dell'atto).

In quel periodo al venditore potrebbe anche arrivare un'ipoteca da parte di Agenzia Entrate o di qualche altro creditore.

Per questo motivo hanno fatto (male) la legge che prevede la facoltà da parte dell'acquirente di depositare il saldo prezzo dal notaio e farlo consegnare al venditore una volta effettuata la trascrizione.

