Salve a tutti, volevo conoscere la vostra opinione riguardo la mia situazione...ho acquistato una casa da costruttore in un comprensorio, e dopo più di un anno sia io che altri 10 condomini siamo allacciati all'acqua di cantiere in quanto non possiamo fare l'allaccio in fogna e di conseguenza l'allaccio idrico in quanto il depuratore dell'Acea è saturo...però in realtà noi scarichiamo nella vasca comune del comprensorio...con chi dovrei prendermela? Col costruttore che non poteva vendere senza allacci?col comune che probabilmente è stato COMPIACENTE col costruttore dando permessi di costruire senza che ci fossero i presupposti?o con l'acea in quanto non può negare i servizi essenziali? Grazie

