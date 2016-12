La mia domanda a voi è: perchè dovrei dare 2000€ a un mediatore che non ha mediato quasi nulla? Certo, mi ha fatto ottenere un mutuo superiore all'80% del valore dell'immobile però ha mediato solo con una banca e non mi ha presentato altri preventivi e non ha ottenuto nessun piccolo secondo (come prospettava all'inizio). Scopro che la sua sede è a 200m dalla banca, quindi non ha fatto nemmeno tanta fatica. Inoltre non ha mediato nemmeno per farmi avere un conto corrente a zero spese. Io sarei disposto a pagarlo l'1% del valore di compravendita dell'immobile e nient'altro, considerando che con lui e la sua agenzia non ho firmato nulla.

