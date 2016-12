Aridangheteproprio non vuoi capire o non c'è peggior sordo di chi non vuol sentireMetto da parte per un attimo l'aspetto del condono, sulla provenienza puoi trovare tutto o niente soprattutto in un caso come questo dove è palese che le modifiche interne sono state eseguite in un secondo momento e come mi pare di capire anche in maniera discutibile.Ripeto che prima dell'entrata in vigore della legge 28 Febbraio 1985 n. 47 i notai non avevano nessun obbligo di riportare i titolo autorizzativi riferiti all'aspetto urbanistico, richiedere un atto di provenienza anche se successivo a detta legge non significa che quello che ci trovi riportato ti dia garanzia di conformità.Il Notaio menziona delle autorizzazioni (permesso a costruire, eventuali varianti in corso d'opera etc) menziona dei numeretti con delle date non allega di certo un progetto e tanto meno ne verifica la corrispondenza a quanto realizzato.Anche il Catasto raccoglieva tutto e molti per evitare pratiche urbanistiche o addirittura sanzioni accatastavano nascondendosi dietro l'esatta rappresentazione grafica.Sapessi quanti proprietari pseudo furbacchioni hanno pagato salatamente questo modo italico di operare avendo trovato un acquirente che giustamente è andato a fondo e li ha trovati con il fianco scoperto.Dalla provenienza non vedi un piffero o quel che trovi lo prendi come spunto per effettuare le giuste verificheSise mi parli d'abusi o di pratiche edilizie non presentate.Dove stanno sti 3000 Mc in stato di abbandono a Roma? se mi parli di zone più esclusive mi parli del centro e non certo di periferiaQuelli che conosco con importanti cubature e che sono in stato di abbandono si trovano così in attesa di una definizione , perchè alcune grandi società o gruppi hanno ben pensato di richiedere la trasformazione o cambio di destinazione andando a scavare sotto per realizzare posti auto (stì scenziati .. come se non sapessero che a Roma come fai uno scavo escono reperti archeologici e le belle arti ti blocca i lavori)Perchè parli di realtà che non conosci?A volte penso che @mata ha ragione nel dire che ad ognuno il suoComunque Tornando al 3DLa prassi giusta è fissare un prezzo per l'immobile regolare così come proposto e garantito dal venditore,ovviamente il venditore deve rendersi obbligato una volta accettato il prezzo, a fornirmi tutta la documentazione in suo possesso che il proponente acquirente farà verificare da un tecnico(indispensabile quando si parla di condoni e di lavori iniziati successivamente e non del tutto ultimati come nel caso in questione) subordinando l'eventuali scritture successive "compromesso" a tali controlli.Poi se tu venditore mi hai preventivamente garantito una conformità che non esiste sono Pyersilvi vostri ...........(in quella fase poi se necessario ridiscutiamo tutto prezzo compresoConsiglio da ZioRivolto ai proprietari che si approcciano ora ad una venditaNon fatevi cogliere impreparatiprima di impegnarvi in una vendita rilasciando dichiarazioni che poi si potrebbero rivelare mendaci.Buon anno a tutti