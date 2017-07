Buonasera, a breve affrontero' una compravendita e, in qualità di venditore, mi è sorto in dubbio, in merito al quale vorrei un parere.

La palazzina nella quale si trova l' appartamento che ho messo in vendita ha avuto, in passato, pesanti problemi legati a infiltrazioni, tanto che l' impresa costruttrice ha dovuto provvedere successivamente alla realizzazione, a proprie spese, di un cappotto.

Nel frattempo, avevo provveduto alla realizzazione di una paretina in cartongesso, con materiale isolante, per proteggere la parete della camera da letto, esposta a nord ed esterna . tra l'altro, la paretina aveva una, seppur minima, funzione di maggiore insonorizzazione rispetto all' esterno ( data la presenza di una stazione nelle immediate vicinanze).

L'agente immobiliare era stato messo subito a conoscenza di questa modifica, non ho purtroppo evidenza che l'abbia correttamente riferita all'acquirente.

Qualora ciò non fosse statoriportato, potrebbe essermi imputato qualcosa? non so in quali condizioni sia la parte dietro la paretina ( parliamo di 4 cm circa di spessore).

Preciso che attualmente tutte le problematiche legate a infiltrazioni e umidità sono scomparse ( salvo qualche piccolo problema in bagno, che ritengo comunque nella normalita).

Ringrazio anticipatamente.

Clicca per allargare...