Ciao a tutti,



Spiego la situazione. Sono interessata a comprare una casa che al momento é classificata come sottotetto ma avente i requisiti di altezza per l'abitabilità.



Il costruttore del palazzo è andato in fallimento a fine lavori e ha passato tutto a un altro costruttore attivando l'asta giudiziaria per fallimento (non si tratta di una classica asta in cui compra chi fa l'offerta più alta, tanté che gli appartamenti sono sfitti da 6 anni, cioé da quanto sono finiti i lavori).



Come dicevo L' appartamento a cui siamo interessati è attualmente classificato come sottotetto e non ha quindi ancora l'autorizzazione del comune per l'agibilità ad abitabile



L'attuale costruttore sostiene che questa pratica sia a carico nostro e prevede la commissione a un geometra che se ne occupi aprendo la pratica in comune (spesa stimata circa 8.000€)



La mia domanda è, il costruttore mi può vendere una casa che tale non è poiché non abitabile al momento? Non spetta a lui provvedere a questa pratica?

Anche perchè se io pago questa spesa e poi la casa viene valutata non abitabile 1 mi devono restituire l'anticipo di caparra per l'acquisto della casa 2 mi dovrebbero risarcire un danno, no?



Inoltre, il costruttore mi dice che anche le persiane sono a carico mio. Domanda: non è un elemento presente nel capitolato?



Grazie mille a tutti



