Buongiorno a tutti!

Sono nuovo del forum e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno darmi il loro parere su una cosa accadutami recentemente.

Alcuni giorni fa ho ricevuto una telefonata al mio cellulare da un numero spagnolo. Il tale si e' presentato dicendo che fa parte di una societa' di investimenti spagnola ed e' interessato all'acquisto del mio appartamento che e' pubblicizzato su alcuni siti internet. Il tizio parlava italiano piuttosto bene ma tutte le mie antenne si sono drizzate pensando ad una possibile truffa. Premesso che non sono nato ieri e sono nel commercio internazionale da circa 30 anni, volevo avere da qualcuno più addentro di me nella compravendita immobiliare delle opinioni in proposito. In quale termini potrebbe svolgersi una tale truffa? Sicuramente non accetterò contanti, l'eventuale pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico (confermato), non accetterò di fare operazioni da notai non da me conosciuti, ecc. ecc. Mi sono continuato a scervellare cosa potrebbe avere in mente il tizio. A conferma dei miei sospetti mi ha chiesto di inviare i dettagli del mio immobile ad una mail che mi e' sembrata creata ad hoc (grupoinvestiment@hotmail.com). Scritta proprio cosi, senza doppia e senza i finale. Naturalmente non gli ho inviato niente, ne' foto ne' altri dettagli, e mi sono riproposto, nel caso telefonasse nuovamente, di chiedere i dati della sua Societa' con un recapito telefonico fisso, perché ho pensato anche ad un'eventuale furto.

Grazie e saluti a tutti

Francesco

