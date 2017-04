Colleghi buongiorno a tutti,volevo esporvi una questione che riguarda un pò la "disciplina" del cliente venditore in sè, che non vere e proprie questioni tecniche. La mia situazione è la seguente (cerco di farla breve):nel mese di maggio, un cliente verrà appositamente dagli Stati Uniti per vedere un appartamento al quale è molto interessato. La casa in questione, è stata ricevuta dall'attuale proprietario per successione ereditaria, ma al momento, non è stato ancora accatastato e non esiste planimetria.Ho detto più volte al proprietario che prima si rimette a posto tutto e meglio è, ma la risposta ogni volta è stata: "Eh vabbè, quando mi fà un'offerta concreta io mi impegno a produrre la planimetria".Ora, a prescindere dal tempo che ci vuole a mettere a posto tutta la situazione (e dato che vorrei evitare di inserire in un'eventuale proposta una clausola sospensiva per un motivo del genere), come faccio a convincerlo a regolarizzare tutto prima del tempo ?Anche perchè vorrei evitare che in caso di vendita, sorgano dei problemi imprevisti per la suddetta situazione (la cui eventualità potenziale è sempre dietro l'angoloGrazie in anticipo e buon lavoro