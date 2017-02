Buongiorno non so se sono nella sezione giusta. Espongo il mio problema, sono in fase di acquisto di un immobile tramite agenzia, la quale ci ha consigliato di appoggiarci a "chebanca". Ancora a dicembre avevamo l'ok scritto per delibera mutuo per 210000 euro + 35000 euro ( dilazionati in due tranches) per spese ristrutturazione ( documentate con tutti i preventivi. Il perito ha valutato l'immobile a valore molto più alto del richiesto in modo da coprire le "spese". Ora a 20 giorni dalla data di rogito "chebanca" ci risponde nuovamente dicendo che le spese di ristrutturazione non sono necessarie perché l'immobile versa in buone condizioni ( per info la ns. volontà era di ristrutturare 2 bagni e rifare pavimentazione piano inferiore e tinteggiare le pareti, visto che la casa ha circa 20 anni), il problema è che a seguito della prima comunicazione scritta abbiamo ordinato il materiale e ora ci troviamo che non avremo i soldi per pagare i materiale. Che possiamo fare???

ps : ho già rogitato la vendita del mio appartamento ( dove è stabilito che a marzo devo lasciarlo libero) e attualmente l'agenzia ci dice che non si può fare altro e che non riescono a parlare con nessuno di competente ( il mediatore bancario ci ha risposto che lui non può fare nulla...!!)

se qualcuno sa darmi qualche consiglio...

