Salve a tutti , spero di ricevere risposte alle mie domande premettendo che parlero con un avvocato a breve per farmi seguire , ho firmato la proposta di acquisto per acquistare un immobile , prima il venditore mi dice che il prezzo era quello vi che c'era anche sulle pubblicità , e anche lui diceva che era cosi , poi dopo aver visto l immobile e deciso al momento di firmare la proposta mi dice che dato che c'è di mezzo una procura con un tutore di quEste tre proprietarie, per non chiedere al giudice ulteriore permesso (insomma me la rifila così ) il prezzo dichiarato è 5 mila in meno rispetto a quanto devo pagare realmente , così sulla proposta c'è il prezzo che poi si dichiarera in atto e io accetto di dar gli altri in altro modo . . Ma c'è un rischio per me ? Posso andar incontro a qualcosa ? O poso aver il diritto di darli tutti dichiarati ? Inoltre sulla proposta ho firmato anche l ultima firma dove c'è scritto ritiro della proposta di acquisto , ma che in realtà non mi ha voluto dare per questo discorso .. e non c'è scritto la % che si prende l agenzia che è molto cara più del 3% ! Però sostiene che loro per case meno di 100.000 chiedono 5 mila . Non c'è purtroppo un tetto minimo e Massimo per le provvigioni so .. giusto ? Non posso far valere una % minore ? . È una vera e propria giungla quando ci si imbatte nelle agenzie immobiliari. . E se sei ignorate in molte nozioni peggio per te . Ho pagato sulla mia pelle purtroppo. Grazie !

Clicca per allargare...