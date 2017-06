Credo che sia necessario distinguere tra durata del periodo di irrevocabilità è durata di validità della proposta.

La proposta irrevocabile è valida (se non revocata) ,anche dopo il termine del periodo di irrevocabilità ,se non è riportato un termine anche alla validità'.

Quindi bisogna leggere attentamente la proposta sottoscritta per poter rispondere alle domande poste.



Non è corretto che ti abbiano fatto versare somme come provvigione prima di un'eventuale accettazione della proposta.

Clicca per allargare...