Non ancora ma sicuramente lo faranno, hanno ancora 30 gg di tempo, aspetto l'accettazione da un giorno all'altro. Purtroppo nel frattempo, come dicevo, mi è stato proposto un altro immobile su cui ho lasciato il cuore. In ogni caso il mio era appunto un discorso ipotetico per decidere poi cosa fare. In effetti posso andare avanti con il primo immobile su cui ho la proposta in accettazione. Volevo capire cosa comportava non versare all'accettazione il 5% di cui parlavo. In giro per internet si parla solo di proposte irrevocabili con versamento di una caparra subito, alla presentazione della proposta, mentre nel mio caso io non ho versato niente.

Clicca per allargare...