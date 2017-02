Innanzi tutto un contratto di locazione pluriennale, va registrato ogni anno e non solo in occasione della prima registrazione e della proroga. Sì, questo lo so e infatti le varie annualità successive sono state pagate .

Comunque, se non erro la sanzione è pari al 3,75%. A me pare di aver capito che, dal 1/1/2016, la sanzione per ritardi inferiori a 90 giorni è stata ridotta all'1,67% (ma non so se nel frattempo ci siano state altre modifiche).

Tale percentuale va conteggiata sulla somma dovuta per la registrazione annuale.

Ad esempio (è solo un esempio) se il canone ammonta ad € 500,00 mensili risulta che in 12 mesi percepirai € 6.000,00 sulla quale devi calcolare il 2 % (imposta dovuta per la registrazione) e su questa devi calcolare il 3,75%, ovvero € 120,00 (per registrazione) oltre ad € 5,00 per sanzione, ovvero ritardato versamento. Quest'ultima somma è il risultato di € 4,50 arrotondati per eccesso.

Se per gli anni passati non hai mai versato l'imposta annuale di registro puoi farlo tardivamente seguendo sempre il calcolo di cui sopra. Il mio problema non è il versamento delle annualità successive (al quale si è già provveduto). Ora si è in fase di proroga (tardiva) quindi mi ponevo una domanda forse senza senso:

si potrà scegliere di pagare l'imposta di registro solo per la prima annualità (facoltà ammessa in una proroga fatta nei tempi corretti) o, visto che si è in ritardo, si verrà "costretti" a pagarla sulla somma dei canoni di tutti i 4 anni?

Ipotizzando che (anche se in ritardo) si possa comunque scegliere di pagare l'imposta di registro solo per la prima annualità:

la sanzione (dell'1,67% o 3,75% - da verificare) va comunque calcolata sul 2% della somma dei canoni di tutti i 4 anni

oppure

andrà calcolata solo sul canone di locazione della prima annualità?

Es. canone annuo € 4.800

Imposta di registro € 4.800 x 2% = € 96

Sanzione € 96 x 1,67% = 1,60

oppure

canone intero periodo € 4.800 x 4 = € 19.200

Imposta di registro € 19.200 x 2% = € 384

Sanzione € 384 x 1,67% = € 6,41



Tuttavia per le annualità scorse la sanzione aumenta nella percentuale del 30%, annuo naturalmente.

