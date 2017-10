Quando si compra una casa nuova non compri solo l'appartamento ma le parti comuni un'estetica ecc. Se il costruttore ti promette quella casa e poi in corso d'opera, non per esigenze della dl fa delle varianti che incidono in modo pesante sull'appartamento che ha promesso in vendita di fatto ti sta vendendo qualcos'altro.

Quell'articolo e' contestabile perché sta facendo una speculazione vorrebbe risparmiare oneri per poi speculare sulla legge che si può applicare anche sulle nuove costruzioni con demolizione, ma già il progetto doveva essere presentato con lo sfruttamento del piano casa mi spiego? Se la licenza non e' stata rilasciata con quella legge e tu lo fai dopo aver venduto stai rimettendo in discussione quello che hai promesso.

Clicca per allargare...