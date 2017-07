In ogni caso, se collabori gia' con quell'agenzia, a livello giuridico, che tu sia un preposto o altro, non sposta di un millimetro la questione.



Potresti essere preposto in piu agenzie pure in luoghi diversi.



Oppure frequentarle ed operarci, senza per questo, esserne nominato preposto.



La ragione della tua presenza e della tua azione in quei e in tutti gli altri luoghi, e' consentita e autorizzata, dal possesso del requisito.



Diversamente, non potrebbe essere giustificata altrimenti, se non con un rapporto di lavoro di tipo subordinato.



Per ogni responsabilita' civile, interviene l'amministratore della societa', che in quella sede, la rappresenta.



Per quella penale e' altro discorso.



Esattamente come avviene tra il proprietario di un auto e il soggetto che la conduce.

