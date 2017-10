Ah bè... allora al momento non è che la prenotazione sia molto forte.

Ma almeno, quando farete il preliminare, la sospensiva sarà terminata e i soldi versati?







Perdonami, che valore legale ti aspetti?

Non è che scaduto il termine i carabinieri vadano a prendere a casa il venditore per fustigarlo.



L'obbligazione assunta rimane e superata la data si convoca il venditore dandogli un termine perentorio.

Se questi continuasse a non ottemperare, gli si può fare causa, ottenendo come minimo la restituzione del doppio della caparra (se questa è stata versata).

Se la caparra non è stata versata (e quindi non esiste) rimane l'azione per avere risarciti i danni subiti (che vanno dimostrati), o (molto in teoria) per cercare di ottenere l'esecuzione del contratto.



In realtà se già nel preliminare il termine è indicato come essenziale la fase in cui gli si dà un termine perentorio si può saltare.

Clicca per allargare...