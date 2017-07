Purtroppo mi esprimo male scrivendo online. Non so perchè ma do sempre l'impressione di essere presuntuoso.

Rosa1968 vorrei che tu cercassi di capire che io sono completamente allo scuro di come funziona il lavoro di agente immobiliare. Per tanto se puoi non mi condannare se sono troppo "ottimista" chiedendo se questo lavoro si può fare anche su 4 ore giornaliere.



Tu gentilmente mi hai spiegato che ci sono 2 aspetti fondamentali del lavoro: "ricerca della notizia" e "sviluppo della notizia".

Correggimi se sbaglio ma se sono tantissime le ore di tempo impiegate in questi 2 essenziali compiti, allora forse bisognerebbe cambiare strategia.

Se su svariate ore dedicate a questa ricerca un agente immobiliare riesce ad agganciare solo un immobile, non è stata una ricerca molto proficua.

Ha molto più senso, a mio umilissimo parere, impiegare 4 ore al giorno in questa ricerca e ottenere più risultati.



Non sto dicendo ovviamente che adesso arrivo io e riesco a scovare 2-3 case al giorno lavorando 4 ore. Sto solo dicendo che forse, dopo un lungo periodo di formazione, potrei imparare ad essere più efficiente degli altri in questo lavoro impiegando meno tempo. E' possibile, sicuramente un'impresa ardua ma possibile.



Quello che mi chiedo è soltanto se un'agenzia sarebbe disposta a darmi questa opportunità, oppure se mi scarterebbe a priori perchè vuole per forza che io impieghi almeno 8 ore al giorno del mio tempo.



Ringraziandoti per il tuo intervento comunque, ti chiedo per favore se potresti dirmi quanti immobili vende in media un agente immobiliare esperto l'anno.

Grazie

Clicca per allargare...