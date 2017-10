Avanzare e valutare offerte non formalizzate (cioè non sottoscritte, ma solamente verbali), non è serio e non è credibile (magari non è il tuo caso, ma spesso i clienti avanzano offerte verabli per poi tirarsi indietro quando gli si riferisce che l'affare è fattibile); inoltre in un caso come questo si rivelerebbe solo una perdita di tempo e di credibilità (per l'agente immobiliare).

Clicca per allargare...