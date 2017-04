buonasera,

vorrei sapere a cosa vado incontro se nel'atto notarile viene dichiarato un valore dell'immobile venduto maggiore da quello realmente percepito.

per intenderci io sto vendendo la mia casa da privato e gli acquirenti mi hanno chiesto di dichiarare il prezzo di vendita maggiore in modo che loro riescono ad avere un mutuo maggiore per far fronte alle spese aggiuntive

