Buongiorno,ho acquistato casa 10 mesi fa(era un ex agenzia e l ho fatta tornare a residenziale) tra una stanza ed un altra avevano aperto una porta per comodità,regolarmente inserita sulla pianta planimetrica.

Io,dopo il rogito con i lavori di ristrutturazione,l ho fatta chiudere ed ho allargato di 1 metro la porta della cucina (tipo vista sul soggiorno.

Ora chiedendo una surroga ad un altra banca,mi han detto che sarebbe uscito nuovamente il perito e avrei dovuto far rifare la planimetria al catasto.

Sono di Bollate,a chi posso rivolgermi? costo?

Dovrei fare anche un nuovo APE a seguito della mia ristrutturazione.

GRAZIE

