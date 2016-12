Pyersilvio era ovviamente ironica la mia considerazione di essere in due o tre.....basta guardare il numero degli utenti del forum....Cito:"Che pure non sei obbligato ad utilizzare se non ti garba.Con l'assegno intestato al venditore e i requisiti fondamentali osservati, previsti in un contratto, la proposta e' valida.Pure se e' scritta sulla carta del prosciutto."E' esattamente quello che penso io ma non il tuo collega che insiste su format "ufficiali" e non ha risposto neanche alla mia proposta di incontrare di nuovo i venditori (che peraltro conosco indirettamente per il tramite di un amico comune) per "stringerci la mano" e andare direttamente al rogito (non ho nessuna intenzione di bypassare l'agente anche se è "costosetto")Però se continua a non rispondere e a non mandare i documenti .....si potrebbe configurare un inadempimento che mi permetta di andare direttamente sui venditori "legalmente" ?Non credo ma ....siamo qui per discutere...