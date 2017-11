Salve a tutti,

ho un dubbio che da varie letture non ho ancora chiarito.

Circa sei mesi orsono ho acquistato l'appartamento affittato a terzi di mio figlio con beneficio prima casa e utilizzando il credito derivante dalla vendita del mio appartamento attiguo.

Attualmente sono in affitto nella stessa città e ho disdettato la locazione per problemi di salute.

Ho un appartamento al mare come seconda casa e a causa di malattia invalidante, trasferirei la mia residenza. Sono in regola con gli aspetti fiscali dell'imposta ridotta e beneficio prima casa?

Grazie infinite per i vostri consigli.

Giovanni

