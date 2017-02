Si, il compromesso lo abbiamo fatto dal notaio che asserisce di aver fatto le visure catastali e richiedeva prima del rogito il conto estintivo da parte del venditore, ma comunque procedeva a redigere il compromesso ed a versare la caparra al venditore. Ora vorrei capire, è una negligenza del notaio non aver chiesto Prima questo documento? Io mi affido al notaio per essere tutelato non è normale che richieda lui i documenti necessari affinché ci sia una vendita regolare? Se il residuo è superiore alla somma della vendita come mi devo comportare?

