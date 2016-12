Innanzitutto auguri a tutti!

Ho urgente bisogno di una informazione, nello specifico vorrei sapere se acquistando un immobile su carta, trattasi di complesso di villette già in fase di costruzione, è possibile che durante la fase di realizzo il costruttore mi chieda più soldi rispetto a quelli pattuiti con preliminare di vendita dal notaio e regolarmente registrato. In buona sostanza ho trovato una buona occasione in fase di costruzione e vorrei accingermi a compiere il passo, anche perchè sto vendendo immobili che non utilizzo. Un amico mi ha instillato il dubbio che il costruttore in fase di realizzo o all'atto finale puo' richiedere somme superiori a quelle pattuite (pur non cambiando nulla nel capitolato) e mi ha detto che tale variazione può arrivare fino al doppio del pattuito. E' vero tutto cio'?



Grazie a tutti...è veramente urgente perchè non ci dormo la notte....

Clicca per allargare...