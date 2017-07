Salve,

sono un nuovo iscritto e avrei una domanda da porvi.

Avrei intenzione di acquistare una seconda casa e ho individuato un immobile interessante.

Il problema, se c'è, è che l'immobile è di una società S.R.L. in liquidazione da oltre 4 anni ( a detta loro hanno soltanto gli ultimi due immobili da vendere) e io non vorrei investire i miei risparmi con un elevata percentuale di perdita.

Mi potete delucidare sugli eventuali rischi e quali azioni da intraprendere per non avere risvolti negativi nell'acquisto.

Vi ringrazio in anticipo per i consigli.

Gabriele

