Se i soldi te li prestano i suoceri e glieli devi ridare a rate è chiaro che l'erede (tua sorella/fratello etc etc) non centra con il prestito dei tuoi suoceri.

I suoceri prestano a te la somma per acquistare.

Tu fai il rogito e li dai ai tuoi.

E poi loro a te li daranno in contanti... son cifre grosse! E tu dovrai tracciare il rimborso ai suoceri... al fine di evitare problemi con gli eredi dei tuoi suoceri.



I tuoi suoceri... cmq per prestarteli dovranno fare un pezzo di carta in cui si attesta il prestito (stesso discorso di prima perché è come dire che compaiono questi soldi per un rogito... a che titolo?)... anche perché se c'è qualche altro erede oltre a tuo marito...avrà diritto a riscuotere da te i soldi alla morte dei suo suoceri. Che sia da una parte o dall'altra c'è sempre da pagare qualcuno. Non si smaterializza nulla.

(Dubito che ti prestino una cifra del genere senza diventare anche loro proprietari... cmq questi son fatti vostri...).

