Perfetto.

Quindi la TARI sarà comunque uguale a prima nel senso che... cambierà che invece di 2 residenti ce ne sono 3, è corretto?

Chiaro che si tratta di un rogito vero e proprio.

Il tizio dell'agenzia mi ha detto che se non porto un preliminare di questa compravendita che andrò a fare, il giorno della vendita del mio attuale appartamento, contestualmente, il notaio tratterrà in cassaforte tale cifra di 10.000€ circa per poi restituirmela se farò acquisto entro l'anno oppure darla all'AdE.

Mi sono informato anche la scorsa volta e... so che non lo deve fare per legge, ma alla fine per garantire il suo cliente, ovvero chi acquista, e bla blaaaa blaaaaaa... alla fine quasi tutti fanno così.

Mi chiedo: che significa esattamente "che sarà necessario verificare che catastalmente ed urbanisticamente l'immobile sia già a posto"?

Nel senso... disegni o progetti da fare, da presentare in comune, certificati, non so...

Io voglio capire se ci sono altri soldi da spendere, per capirci...

