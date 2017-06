Un agente ,contattato per una villa in vendita che mi interessava,mi ha risposto ,testuali parole:"la casa non è più in vendita,ma io tengo le foto sul sito perché è cosi bella che mi contattano molto per quella,poi io propongo altro"



Di contro,io ho chiuso la mia agenzia nel 2012 e ancora sul web circolano alcuni miei annunci ,nonostante io abbia disdetto allora tutti contratti di pubblicità.

Misteri della rete........

Clicca per allargare...