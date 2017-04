Salve, sto vendendo un appartamento dopo aver realizzato una proposta di acquisto tra privati senza registrazione.

Tale proposta prevedeva in sintesi:



La stipula di un successivo compromesso entro 40 giorni l'accettazione della proposta di acquisto.

Il versamento di una caparra confirmatoria con assegno alla stipula del compromesso.

L'atto notarile entro 6 mesi dalla firma del compromesso.



La proposta che mi è stata prospettata è ora la seguente(spinta anche da un intermediatore che sta seguendo la parte acquirente):



Anticipare l'atto notarile tra meno di un mese.

Non stipulare nessun compromesso e quindi nessun rilascio di caparra dato che i tempi sono molto ristretti.



Al massimo mi hanno proposto un assegno postdatato da restituire il giorno dell'atto per poi riceverne un altro con la somma completa di vendita da me richiesto.



Come dovrei comportarmi? Dato che i tempi anche di una stipula di un compromesso e registrazione sono molto ristretti?



Se il giorno dell'atto o poco prima l'acquirente si tira indietro io che garanzie ho?



Posso insistere comunque a far valere la proposta di acquisto stipulata inizialmente?

Clicca per allargare...