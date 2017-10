Buon giorno, sono amministratore di una srl costituita da 2 anni e come socio ho firmato , insieme agli altri due soci, delle fidejussioni bancarie per ottenere della liquidità per iniziare (portafoglio salvo buon fine). Sono proprietaria di un immobile sul quale pago il mutuo , soggetto quindi ad ipoteca da parte della banca. Nel momento in cui decidessi di vendere l'immobile ci potrebbero essere delle limitazioni sulle vendita relative al fatto che ho firmato una fidejussione ? Premetto che la società naviga in buone acque ed è in costante crescita. Il mio dubbio è che in caso di fallimento il curatore potrebbe risalire ai movimenti effettuati fino a sei mesi prima come la vendita di una casa e in quel caso pignorare la casa al nuovo acquirente. Per questo motivo non vorrei trovare difficoltà nel vendere.

Clicca per allargare...