Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento: entro la fine dell'anno acquisterò un immobile con agevolazioni prima casa e pagherò 1555,00 € di imposta di registro; a maggio 2017 venderò l'attuale prima casa acquistata nel 2005, perciò avrò un credito di imposta di 2600,00 (pagati nel 2005 come imposta di registro).

Posso usare questo credito d'imposta che maturerò nel maggio 2017 già per l'acquisto che farò tra pochi giorni? (In questo caso utilizzerei 1555,00 € "perdendo" 1005,00 €)

Oppure devo aspettare di averlo maturato ed utilizzare questo credito d'imposta in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi? (In questo modo utilizzerei tutti i 2600,00€).

Nel caso potrei usarlo già nella dichiarazione dei redditi che presenterò nel 2017 o dovrei aspettare la dichiarazione dei redditi del 2018?

