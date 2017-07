Buongiorno da un anno a questa parte sto cercando di comprare casa che era di mia nonna ed ora è passata in sucessione a mia zia e mia madre. Dopo un anno il geometra mi dice che il bagno della casa non è a norma perché sulle mappe in comune non è segnato. Questo bagno si trova appena fuori le mura originali della casa e sul confine col vicino. Ma comunque è li da almeno 40 anni e io pago pure le tasse perche al momento ci vivo in questa casa. Ora, il geometra mi dice che non posso comprare l'immobile se prima non butto giu il bagno e ne creo uno nuovo in casa. Premessa... io dovrei comprare questa casa e poi comunque ristrutturarla tutta. Questo bagno tra l'altro è alto solo 2.30mt e dalla ristrutturazione che vorrei fare diventerebbe un locale lavanderia. Cosa posso fare? È effettivamente cosi?

Grazie mille

