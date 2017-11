Abbiamo fatto presente il problema al tribunale, il quale ci ha detto che, dal momento che non vi è un vincolo di pertinenza tra appartamento e garage, potevano decidere loro (in base ai pagamenti rimasti insoluti dei creditori) quale garage assegnare. Poteva anche andar bene la situazione, se non fosse che nel garage assegnatomi vi siano gli impianti (elettrici, idrici e attacco dell'addolcitore) di un altro appartamento.

