- L'agenzia perchè si è comportata in questo modo? Perchè ci propone un compromesso assurdo, dice falsità sugli inquilini, si inventa metrature inesistenti (è successo anche questo), non vuole far intervenire il perito della banca, cita prezzi folli per le case simili nelle vicinanze, cerca di convincere i nostri genitori a elargire cifre più consistenti per l'acquisto della casa? Ma come si fa ad avere un atteggiamento così sfacciato, con chi pensa di parlare a due perfetti idioti? Un comportamento del genere è quasi ai limiti della querela secondo me.

