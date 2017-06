La domanda involge aspetti molto complessi.

Il principio generale è quello per cui la costituzione di una società di capitali (ad es. una srl) ti permetterà di limitare il rischio: la società è una persona giuridica autonoma dalla persona fisica del socio e dell'amministratore, quindi il rischio patrimoniale è limitato al patrimonio della società stessa.

D'altra parte se si tratta di una operazione unica, cioè non inserita in una più ampia attività di costruzione ed intermediazione immobiliare, l'attività potrà essere ben realizzata soltanto dalla persona fisica.

Dovrai effettuare una valutazione complessa.

Rivolgiti ad un legale o ad un commercialista di tua fiducia.

