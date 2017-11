Buonasera,

tramite un Architetto che fa anche intermediazione avevo trovato un immobile di mio interesse. Questo Architetto si è offerto di farmi da tecnico di parte avendo tutti i dati in possesso dell'immobile. Quando ho fatto la proposta di acquisto, mi ha segnalato sulla proposta che c'erano delle coperture abusive che avrei dovuto togliere a miei spese prima dell'uscita del perito della banca, ma che per il resto, catasto ed urbanistica erano in ordine. In contemporanea alla proposta ho firmato per il suo compenso come intermediario che avrebbe compreso anche le spese per assistenza tecnica all'acquisto e relazione del rogito ed i controlli castali ed urbanistici.

Al momento che ho tolto le coperture, ho firmato e pagato per far uscire il tecnico dalla banca, il quale ha dichiarato 5 difformità catastali da ripristinare come erano precedentemente oppure procedere alla presentazione delle nuove planimetrie. Di queste cinque difformità, 4 bastava presentare le nuove planimetrie, mentre per 1 era necessario il ripristino. La presentazione comporta un forte aumento delle rendite (è una casa divisa in due appartamenti ed io avrei acquistato entrambi), l'altra che prevede il ripristino cambia i vani dell'abitazione. Sia per la parte economica, aggravio di imposte da pagare al momento del rogito, sia per il cambio della disposizione dell'abitazione, ho deciso di non acquistare più l'immobile.

Ho diritto ad avere indietro quanto versato nella proposta di acquisto?

Grazie

Saluti

Monia

