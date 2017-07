trasferimento del posto di lavoro

problemi familiari che impongono il trasferimento per avvicinarsi a questi familiari (es. malattie di genitori, ecc.);

perdita del salario/posto di lavoro

crescita della famiglia: nascita, adozione

morte di un membro della famiglia

problemi strutturali all'immobile

problemi condominiali gravi (strutturali e ambientali)

ciao per gravi motivi si intende:L'acquisto dell'abitazione principale, poiché dipendente da una scelta personale del conduttore non rientra tra i gravi motivi di recesso.ti conviene trovare un accordo con il proprietario , tipo lasciargli l'intera caparra o altro.ps i gravi motivi devono essere oggettivi. la morte del gatto per esempio non è un grave motivo.