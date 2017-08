Purtroppo temo che tu non sia stato seguito correttamente all'inizio,poiché nella condizione sospensiva sarebbe stato necessario scrivere l'importo del mutuo richiesto,e chiarire bene che la condizione si riteneva avverata solo se la banca avessi dato ok per l'erogazione della cifra indicata.Sarebbe saggio anche scrivere una data limite,entro la quale si deve avverare la condizione.

Ora,come ti è stato giustamente detto,se la banca delibererà per una cifra inferiore,la condizione (per come è stata scritta,cioè male) si è avverata e il contratto diventerà efficace a tutti gli effetti.

Perderai la caparra e dovrai versare le provvigioni.

Se puoi dimostrare che l'agente sapeva bene quali fossero le vostre esigenze potrai ritenerlo responsabile dei danni subiti se non ottieni il 100%,e chiedere il rimborso dei danni (ogni agente dovrebbe avere una polizza professionale che lo tutela in caso di responsabilità professionale).

E' possibile aggiungere delle clausole al contratto preliminare solo se c'è l'accordo delle parti.

Ti auguro di non avere problemi,certo che chiedere il 100% senza pensare agli imprevisti e senza essere ben consapevoli dell'importanza di cosa si firma è un rischio che sarebbe meglio non correre.



La clausola "la presente proposta è subordinata alla delibera della banca" è scritta con i piedi,e denota un'ignoranza stratosferica del diritto.

