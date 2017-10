Al titolare del diritto di abitazione, essendo esso un diritto reale limitato su cosa altrui, spettano tutte le spese condominiali di natura ordinaria (in sostanza tutte quelle legate all'uso e godimento dell'immobile) mentre le spese straordinarie e le innovazioni (avendo natura di obbligazioni "propter rem") sono a carico del nudo proprietario. La stessa distinzione vale per i diritti di partecipazione in assemblea e per quelli di voto che sono appunto distinti in base alla natura delle delibere da votare.

Clicca per allargare...