Salve a tutti, volevo esporvi una situazione un po particolare che mi sta creando non pochi dubbi in merito.



Situazione: Successione leggittima, 3 eredi, dopo 9 anni spunta un immobile che si scopre gestito totalmente da uno degli eredi.



Si scopre altresì che quest'ultimo ha provato a venderlo (!!!) e che il notaio abbia fortunatamente bloccato la procedura, resosi conto dell'esistenza di una successione.



Si scopre oltretutto che parte del valore dell'immobile era stato già pagato in fase di compromesso, e ovviamente intascato da questa persona.



Ora il problema però è un altro: al catasto la situazione chiaramente è rimasta invariata, qui stiamo procedendo con l'integrazione nella successione, ma in ogni caso non essendoci nessun procedimento legale, a settembre passano 10 anni precisi e l'immobile sarà totalmente di proprietà di questa persona causa usucapione.



Cosa si può fare secondo voi ? Un atto di citazione all'erede ? E con quali motivazioni precisamente ?



Oltretutto non è ancora ben chiaro A CHE TITOLO il potenziale acquirente ha possesso di questo immobile, probabilmente oltre all'anticipo adesso starà pagando pure una sorta di affitto..

