Ciao a tutti,



sto guardando un appartamento trilocale un pò datato, con garage, 100 mq, richiesta 160k; in zona i prezzi OMI sono tra 2.500 e 3.000 euro/mq. Il contesto è discreto, è già abitabile, anche se sarebbe auspicabile una piccola ristrutturazione.



Mi è venuto in mente un frazionamento, perchè c'è un lungo corridoio che divide equamente l'appartamento, 2 camere da letto al lato destro, e 2 camere lato sinistro (cucina + soggiorno), in fondo al corridoio c'è un bagno, ogni lato ha il suo terrazzino. Si potrebbero creare tranquillamente 2 bilocali di ca. 50mq, da rivendere oppure mettere a reddito,



Cosa ne dite ? Può essere una buona idea ? Quanto costa fare un buon frazionamento? servono autorizzazioni?

