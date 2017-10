Buongiorno a tutti,approfitto di questo forum che negli ultimi tempi ho frequentato come ospite per avere un gentile parere e qualche consiglio dai partecipanti.Allora, alla soglia dei 50 anni (tra qualche anno...) mi ritrovo con un lavoro autonomo che mi richiede poco impegno e che "va avanti anche da solo o quasi..." ma che ormai mi risulta noioso.Quello che mi manca e' soprattutto l'aspetto "sociale" e una soddisfazione lavorativa (in termini di raggiungimento degli obbiettivi professionali).Negli ultimi tempi mi sono accorto di essere piuttosto bravo a vendere, selezionare e mediare immobili (sia miei, sia di conoscenti).Non ho una formazione da venditore ne tanto meno da "agente" o in ambito immobiliare.Ho pero' una gran passione per le case e ho scoperto di avere una forte "empatia" nei confronti dei miei interlocutori, nel senso che riesco a capire cosa desiderano, quale tipo di casa stanno cercando, che caratteristiche deve avere, quali sono i loro dubbi, etc...Insomma ho la "presunzione" di poter essere un buon intermediatore in campo immobiliare.A questo aggiungete una discreta faccia tosta, una buona presenza, una buona parlantina e soprattutto una serieta' e affidabilita' che spesso (e scusatemi per questo ...) non ho riscontrato in molti agenti che ho incontrato quando mi sono rivolto a loro...Detto questo, e mi scuso per la lunghezza del mio messaggio, pensate che sia possibile per una persona non piu' giovanissima, riuscire a collaborare con qualche immobiliare per prendersi cura di qualche immobile ?Non voglio farlo come "lavoro" (come dicevo ne ho gia' un altro che pero' mi lascia molto tempo libero) ma come "soddisfazione personale" (oltre che economica) e perche' mi piace e mi sento portato.So di dover approfondire millemila aspetti e di dover studiare ... ma e' tutta la vita che studio e mi aggiorno, per cui non penso sia un grosso problema, soprattutto se le prime soddisfazioni aumenteranno la mia passione.Devo per forza fare subito corso ed esame o posso aspettare qualche settimana nel "limbo" dei collaboratori per verificare se questo ambito fa al caso mio ?Mi consigliate di contattare qualche agenzia per vedere se hanno bisogno di collaboratori per un perido di "prova" (sia mio sia loro)?In questo caso pensate sia possibile saltare il passaggio inziale (procacciatore, acquisitore, marketing, etc) e proporre (dopo opportuno periodo di affiancamento e acquisizione competenze) la gestione di clienti e immobili ??Insomma, che consigli potreste darmi ?Grazie mille a tutti.