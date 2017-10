Essendo del mestiere e avendo idraulici di "fiducia", molto spesso mi è capitato questo.Chiamo la Hera (azienda erogatrice di zona), provano col manometro e rilevano perdita. Chiamo l'idraulico (che in genere deve intervenire su impianti fatti o rifatti da lui stesso), fa anche lui la prova e non rileva perdite. richiamo la Hera, riferisco il tutto e.... mi fanno l'allacciamento....riporto i fatti e non faccio commenti