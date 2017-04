Dunque, dopo l'esperienza di convivenza di 2 anni ho capito che se si è organizzati e se si vive a casa solo per dormire l'appartamento in sé può andare. come metratura e come spazi.Dopo la convivenza, inoltre, direi che di vivere insieme per un bel po' non se ne parlerà proprioE men che meno piccoli pargoli... Io e il mio gatto, e basta. Almeno per i prossimi 5-6 anni... Comunque spero sia rivendibile in fretta, senza troppi problemi