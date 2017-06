Buongiorno oggi ho io un quesito. Devo affittare un appartamento in condominio e il locatario mi ha chiesto di non pagare le spese condominiali, ovvio che dovrò aumentare il canone di locazione per rientrare, in tutto o in parte, delle spese.Qui si pone il problema perché poi sul canone dovrò pagare le imposte (in questo caso cedolare secca), e pagarle anche sulla porzione di canone che copre le spese condominiali decisamente mi secca (da cui il termine "cedolare secca").Sapete suggerirmi una formula o una scrittura da inserire nel contratto, esplicitando la circostanza (e le cifre) in modo che l'AdE mi paccia pagare il giusto, ossia considerando come reddito solo il canone e non la quota di competenza degli oneri condominiali?