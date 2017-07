Buongiorno,

ho stipulato un contratto 4+4 e ora per motivi di lavoro devo lasciare l'appartamento

il contratto è partito dal 01/01/2016 e terminerà 31/12/2019 e prevede 6 mesi di preavviso.

ho inviato al proprietario lettera raccomandata in data 15/02/2017 quindi il 14/08/2017 lascerò l'immobile.

la mensilità d'agosto è dovuta per intero o solo i 15 giorni??



grazie anticipatamente per le vostre risposte

